Государственный секретариат экономики Мексики ввел окончательные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Сообщение о таком решении Госсекретариат экономики Мексики опубликовал в официальном издании Diario Oficial 3 апреля текущего года, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, пошлины вводятся в отношении труб из Украины в размере $170,1 за метрическую тонну, труб из Южной Кореи - в размере $131,2/тонна, Испании - $378,5/тонна и Индии - $206,7/тонна.

Данное постановление подписал министр экономики Мексики 16 марта текущего года, вступило в силу на следующий день после публикации в Diario Oficial, то есть с 4 апреля.

Ранее в международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) сообщали, что введенные ограничения не будут иметь значительного влияния для компании, так как в Мексику поставлялись небольшие партии труб.

"Объем поставок труб "Интерпайпа" в Мексику за период с 2013 по 2017 год составляет всего 5 тыс. тонн. Продажи в эту страну не являются значимыми для "Интерпайпа", - прокомментировали ситуацию в группе в ответ на запрос агентства.

Как сообщалось, Мексика 15 декабря 2016 года возбудила антидемпинговое расследование по импорту бесшовных труб происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины. Расследование возбуждено в отношении бесшовных труб по кодам 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06 и 7304.39.99 мексиканского таможенного тарифа.

Данное расследование возбуждено на основании жалобы мексиканской TAMSA (Tubos de Arcero de Mexico S.A.), которое на 99% принадлежит компании Tenaris (Италия).

Ранее "Страна" рассказывала, что Трамп пригрозил исключить Мексику из зоны свободной торговли из-за наркотрафика.

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