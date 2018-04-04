Председатель Вертокиевского сельского совета Житомирского района опоздал с подачей декларации на целых восемь месяцев. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Как пояснил председатель сельского совета, несвоевременная подача декларации связана с тем, что он не умеет пользоваться компьютерной техникой.

Однако суд признал, что неумение пользоваться компьютерной техникой не является уважительной причиной для пропуска установленных действующим законодательством сроков подачи декларации.

Следовательно, постановлением Житомирского районного суда чиновник признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией и обязан заплатить штраф в размере 850 гривен (Ч. 1 ст. 172-7 КУоАП).

Ранее сообщалось, что на сайте НАПК произошел сбой в публичном поиске электронных деклараций.

Еще мы писали, как Рада не смогла внести в повестку дня законопроекты об отмене деклараций для активистов.