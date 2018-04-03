Работники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

 
Позже он написал: "В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи".

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