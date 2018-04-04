Любые угрозы в отношении представителей СМИ являются давлением на журналистов. Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко во время дискуссии о безопасности журналистов во Львове.

По его словам, сегодня в Украине продолжается практика блокирования каналов, в частности столичного офиса телеканала ZIK.

"НСЖУ является сторонником мнения, что редакционная политика медиа является предметом дебатов и может обсуждаться за круглым столом. В то же время для нас однозначно: если разворачивается колючую проволоку, если глядя в камеру пикетчики начинают предъявлять требования, что телеканал должен пойти навстречу "патриотам" и освободить генпродюсера канала, то это - давление на медиа. Когда на камеру говорят, что шины под офисом канала могут внезапно загореться, то возникает вопрос - это угроза или нет? В то же время мы получаем от правоохранителей циничные формулировки, что, мол, продолжается мирная акция под телеканалом. Мы согласны с нашими международными партнерами, любые угрозы - это давление", - акцентировал он.

По словам Томиленко, в 2017 году было 90 инцидентов применения силы в отношении журналистов.

"В марте было 10 инцидентов. Мы также отслеживаем, были наказаны нападавшие. Мы признаем, что расследование происходят, проводятся определенные следственные действия. В то же время качество расследований нас не устраивает, в частности эффективное наказание нападавших. У нас есть реестр того, как наказываются нападавшие на журналистов, однако, если мы туда зайдем, то увидим, что мы можем быстрее говорить о таксе за избиение журналистов - 800-1200 гривен", - утверждает Томиленко.

В свою очередь, вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина отметила, что культура безнаказанности стала фактом повседневности и на Балканах, и в восточной Европе, и на территории бывшего СССР.

"Проблема преодоления именно культуры безнаказанности, которая рождала новое насилие по отношению к журналистам, стала одной из приоритетных задач Европейской федерации журналистов", - рассказала Ажгихина.

Глава литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичус добавил, что тема безопасности журналистов в Литве уже давно приоритетная.

"Вильнюс делал рекомендации, что должна делать каждая страна, чтоб не доходило до таких вещей, когда уже становится реальной физическая угроза журналистам. Это было еще до войны в Украине", - отметил он, напомнив, что и против него в Литве открывали уголовное дело за клевету.