Президент США Дональд Трамп сказал, что даст знать о своем отношении к президенту России Владимиру Путину в будущем.

"Мы узнаем, я дам вам знать. Я говорю о том, что придет время, когда я дам вам знать, вы очень быстро узнаете", - сказал он за рабочем ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме.

Так он ответил на вопрос журналистов о его отношении к российскому президенту.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным сам предложил российскому лидеру нанести визит в Вашингтон для проведения переговоров. По словам Ушакова, конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

При этом Ушаков отметил, что подготовка встречи лидеров пока не ведется. Тем не менее "хотелось бы верить, что начнется" подготовка такой встречи, добавил он.

Видео: youtube.com/DONALD TRUMP SPEECHES & PRESS CONFERENCE

Как сообщала "Страна", Трамп пригласил Путина на встречу в Белом доме. "Это достаточно интересная и позитивная идея", - добавил помощник президента России Юрий Ушаков.

Отметим, что Обама построил под Белым домом секретный бункер в пять этажей.