Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был суровее его в отношениях с Россией, но этом он отметил, что считает хорошим делом найти взаимопонимание.

Об этом президент США сказал во время встречи с лидерами балтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии, передает УНИАН.

"В идеальном случае мы хотим иметь возможность поладить с Россией. Достичь взаимопонимания с Россией является хорошим делом, а не плохим. Теперь, возможно, это нам удастся, а возможно и нет. И вероятно, никто не был суровее с Россией, чем Дональд Трамп", - подчеркнул он.

При этом президент США обратил внимание на военную мощь Америки и ее возможности по экспорту нефти и газа, что, по словам президента, "не является тем, чего хочет Россия".

Также он указал на увеличение расходов на оборону странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО), чего бы не произошло без его личной роли. "НАТО становится сильнее", - отметил Трамп.

Как сообщала "Страна", прокурор Мюллер отстоял в суде право расследовать украинский след в деле Манафорта. Офис Мюллера представил судьям информацию о секретном поручении, которое позволяет расследовать "украинский" след деятельности Манафорта.

Отметим, что акции ряда компаний США упали после твиттов Трампа в адрес Amazon и почты.