Закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года "об амнистии участников Революции достоинства", не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику. Об этом заявил прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, передает УНИАН.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - отметил Донской.

Ранее "Страна" сообщала, что Печерский суд перенес заседание по мере пресечения Ивану Бубенчику.

Напомним, активиста Бубенчика готовы взять на поруки Парасюк и Семенченко.