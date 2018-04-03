Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Николаевского района Львовской области.

В данное время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагического случая.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV/

Как сообщала "Страна", в Узбекистане при попытке вытащить телефон из туалета погибли три человека.

Мы писали, что в Хмельницкой области годовалый малыш утонул в выгребной яме горда Староконстантинов. "По предварительной информации ребёнок упал в яму по собственной неосторожности. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено", - отметили в полиции.

Также во Львовской области женщина и ребенок погибли от угарного газа.