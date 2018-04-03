Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фото с президентом России Владимиром Путиным устроил небольшую "перестановку" девушек. Возле Путина их почему-то оказались сразу три, а возле турецкого лидера - ни одной.

"Рокировку Эрдогана" заметил российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!": Эрдоган позавидовал Путину", - отметил корреспондент.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 квітня 2018 р.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп сам предложил Путину встречу в Белом доме во время разговора по телефону. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

Напомним, что в России назвали дату запуска "Турецкого потока" в обход Украины.