Печерский суд перенес заседание по мере пресечения Ивану Бубенчику
Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрание меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика.
"Следственный судья постановил объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он. Адвокат Бубенчика просил об отсрочке.
Пидпалый Вячеслав удовлетворил заявление защиты и сначала объявил перерыв на неопределенный срок.
адвокат утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела. Кроме того, адвокат заявил об отводе следственного судьи. Одновременно прокурор заявлял, что трех часов было достаточно для этого.
Впоследствии судья принял решение перенести заседание на утро 4 апреля.
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