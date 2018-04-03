Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрание меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика.

"Следственный судья постановил объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он. Адвокат Бубенчика просил об отсрочке.

Пидпалый Вячеслав удовлетворил заявление защиты и сначала объявил перерыв на неопределенный срок.

адвокат утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела. Кроме того, адвокат заявил об отводе следственного судьи. Одновременно прокурор заявлял, что трех часов было достаточно для этого.

Впоследствии судья принял решение перенести заседание на утро 4 апреля.

Как сообщала "Страна", Парасюк и Семенченко готовы взять на поруки Бубенчика, обвиняемого в убийстве "беркутовцев".

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