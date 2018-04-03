В Харьковской области под руководством оперативного командования "Восток" начались масштабные командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военкоматы отработают взаимодействие между штабом зоны терробороны в Харькове и всеми районными штабами.

В рамках практического мероприятия в Богодуховском районном военкомате уже успешно осуществлен призыв из запаса воинов-резервистов, которые временно стали в ряды роты охраны военного учреждения.

В среду, 4 апреля, состоится практическая фаза учений по территориальной обороне и выполнение бойцами роты охраны Богодуховского районного военкомата боевых стрельб из стрелкового оружия, отработка ими специальных тактических упражнений, условное обезвреживание вражеских мин.

Как сообщала "Страна", с конца марта Россия проводит учения морских пехотинцев в Крыму.

Еще мы писали, что осенью 2018 года НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.