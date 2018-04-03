В ходе расследования взрыва под стенами телеканала "Еспресо", в результате которого пострадал нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, - был задержан подозреваемый.

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге во вторник.

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто участвовал в организации и осуществлении данного террористического акта. На сегодня могу уверенно сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт, задержан один человек, другие находятся на "другой территории", мы все понимаем, где они", - сообщил глава СБУ.

По его словам, в ходе проведенных обысков работниками СБУ были изъяты несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие предметы и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

"Я не хочу раскрывать деталей, но я думаю, что в ближайшее время мой заместитель вместе с представителями прокуратуры проведут по этому поводу детальный брифинг", - прибавил Грицак.

Раньше народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму, и Украина в ближайшее время будет просить РФ о его экстрадиции.

Вечером 25 октября около здания телеканала "Еспресо" прозвучал взрыв, вследствие которого три человека пострадали, двое погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала.

Погибли охранник народного депутата и сотрудник МВД Украины подполковник Михаил Мормиль. Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", "радикалу" Мосийчуку сделали еще одну операцию после покушения.

Хирурги достали из коленного сустава его правой ноги осколочный поражающий элемент из самодельного взрывного устройства, которое было заложено в мопеде.

Отметим, что адвокаты Мосийчука пытаются закрыть дело о его незаконном обогащении, пользуясь "поправкой Лозового".