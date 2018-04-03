Участнику Евромайдана (2014) Ивану Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск. Также он подозревается в покушении на убийство военнослужащего.

Об этом вечером во вторник, 3 апреля сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"03.04.2018 года сообщено о подозрении лицу, принимавшему участие в протестных акциях, в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве убийств сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - написал Лысенко.

По его словам, суд по ходатайству прокурора решает вопрос избрания меры пресечения этому активисту.

Как сообщил во вторник интернет-изданию "Украинская правда" начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в Печерском райсуде Киева.

По данным Горбатюка, Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов - убийстве двух милиционеров (ст. 348 УК Украины).

Сам Бубенчик сообщил "Громадському", что его задержали во Львовской области, сейчас он в Печерском райсуде Киева.

На вечернем заседании во вторник фракция "Самопомич" потребовала вызвать в парламент генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика.

Ряд народных депутатов (Владимир Парасюк, Семен Семенченко) заявили о готовности взять И.Бубенчика на поруки.

Как сообщалось, в феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщала "Страна", в Раде требуют Луценко и Авакова, чтобы объяснили задержание стрелка Бубенчика. К концу пленарного заседания председатель Рады Андрей Парубий высказал надежду, что "ситуация разрешится до вечера".

Напомним, что появились первые подробности задержания Ивана Бубенчика.