Народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом заявил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты принять Бубенчика на поруки, передает "Украинская правда".

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомич" – Прим. Ред.)", - отметил он.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане. "Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.

Фото: Страна.ua

Он пояснил, что сейчас в деле Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Кстати, в суд пришла и о.и министра здравоохранения Ульяна Супрун. Напомним, ее комитет по вопросам здравоохранения сегодня рекомендовал отправить в отставку в связи с неудовлетворительной работой.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", под Печерский суд, где слушается дело Бубенчика, пришли Нацдружины, в зале суда - депутаты и Супрун.

Ранее мы писали, что в Раде требуют Луценко и Авакова, чтобы объяснили задержание стрелка Бубенчика.