Дело Бубенчика. Под Печерский суд пришли Нацдружины, в зале суда - депутаты и Супрун
Под зданием Печерского суда в Киеве, где идет заседание об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве "беркутовцев" активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, собрались многочисленные члены Нацдружин.
На суде также присутствуют нардепы Парасюк, Семенченко и Соболев. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.
Находящиеся на улице перед судом активисты скандируют "Порох х.йло".
Как сообщала "Страна", активисту Евромайдана Бубенчику вручили "пидозру" в двойном убийстве. Прокурор ходатуйствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители задержали на границе во Львовской области активиста Евромайдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.
Отметим, что появились первые подробности задержания Ивана Бубенчика.