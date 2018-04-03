Под зданием Печерского суда в Киеве, где идет заседание об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве "беркутовцев" активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, собрались многочисленные члены Нацдружин.

На суде также присутствуют нардепы Парасюк, Семенченко и Соболев. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Находящиеся на улице перед судом активисты скандируют "Порох х.йло".

Как сообщала "Страна", активисту Евромайдана Бубенчику вручили "пидозру" в двойном убийстве. Прокурор ходатуйствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители задержали на границе во Львовской области активиста Евромайдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.

Отметим, что появились первые подробности задержания Ивана Бубенчика.