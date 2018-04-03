В Киеве сегодня под покровом ночи начали судить майдановца из Львова Ивана Бубенчика.

Суд вечером 3 апреля начал избирать ему меру пресечения по делу об убийстве двух сотрудников милиции - которое произошло в Киеве на Институтской в 2014 году. Также стрелка подозревают в покушении на третьего правоохранителя.

Соль в том, что Бубенчик еще два года назад открыто говорил о своей стрельбе по милиции. Эти признания были записаны на видео (правда, потом он пытался их опровергнуть).

Однако официальное подозрение он получил только сегодня, чем вызвал немалое удивление и возмущение в среде сторонников Майдана.

Не меньшее удивление вызвала эта новость и в среде противников Майдана, которые уже который год требовали от властей расследовать убийства правоохранителей на Майдане в феврале 2014 года.

"Страна" собрала все, что известно об этом деле и о самом Бубенчике.

В чем обвиняют Бубенчика

Во вторник, 3 апреля, Бубенчика должны были доставить в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля. Однако там ему вручили "пидозру".

Ранее, как рассказал сам подозреваемый, его задержали на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Бубенчик следовал в Польшу.

"Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру... У меня поездка была в Польшу на 4 часа туда-назад", - отметил он, уже находясь в суде.

По словам прокурора в Печерском суде Киева, львовянина задержали в "Шегинях" потому, что он не являлся по повесткам, а по телефону отвечал нецензурной бранью. "В фильмах у него есть время сниматься, а сотрудничать со следствием нет", - обиделся прокурор.

Свое задержание Бубенчик признает незаконным. А на вопрос журналиста об убийстве на Майдане, львовянин ответил: "Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается".

Суд над Бубенчиком. Фото "Страны"

Бубенчика преследуют по делу убийств на Майдане.

Еще в феврале 2016 года Генпрокуратура расследовала заявление Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Следователь по делам Майдана Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

На поруки в суд майдановца пришли взять нардепы Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев. В зале суда была замечена также Ульяна Супрун.

Супрун на суде у Бубенчика. Фото "Страны"

Защита строит свою линию на том, что у обвинения нет "физических" доказательств вины Бубенчика (кроме его слов) - пуль, отпечатков пальцев, баллистической экспертизы и т.д.

Кроме того, адвокаты настаивают на законе об амнистии в отношении майдановцев, который был принят после победы Майдана. По нему запрещено расследовать преступления промайдановских активистов.

Фото "Страны"

Впрочем, прокурор Департамента спецрасследований Алексей Донской считает, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, не может быть применен к Бубенчику.

"Этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской в интервью УНИАН.

Тот факт, что представитель Генпрокуратуры впервые заявил о юридической ничтожности амнистии майдановцев - крайне интересен. Он открывает юридический ящик Пандоры: ведь судя по истории Ивана Бубенчика, многим активистам Революции достоинства было, что скрывать.

Что Бубенчик делал на Майдане

Впервые о своей роли в расстрелах 20 февраля 2014 года Бубенчик рассказал в документальном фильме "Бранці" ("Пленники").

Он показал, как попал в здание консерватории (кстати, вместе с Владимиром Парасюком, который сегодня явился в суд брать соратника на поруки), как получил автомат и откуда начал вести стрельбу.

Главная мысль Бубенчика звучит легендарно-мифически: он утверждает, что одним автоматом создал "эффект 20-40 автоматов". И все время говорил, что автомат "ему дал бог".

В фильме майдановец говорит, что у него было 75 патронов - два с половиной магазина.

"Я понимал, что только я мог бы остановить этот расстрел (митингующих на Институтской - ред.). Только я бы с их стороны сделал бы жертвы, которые не дали бы возможности ("Беркуту" - ред.) стрелять в людей без оружия".

Это единственное место фильма, где Бубенчик прямо говорит о жертвах со стороны милиции в связке со своей персоной. Кроме того, он показывает место, с которого вел огонь и говорит, что ему нужно было видеть тех, "кто командует процессом ликвидации Майдана".

"По своему профессиональному опыту я за определенный отрезок времени выбрал двух командиров ... сначала одного, потом второго".

Перед премьерой фильма в феврале 2016 года он дал комментарии в СМИ. Вот, как цитирует Бубенчика киевское издание Bird in Flight:

"К 20 февраля спецслужбы Януковича сделали всё, чтобы ликвидировать Майдан. Сожгли Дом профсоюзов, а он для нас был очень важен. ...Когда они это сделали, на следующее утро Бог нам дал возможность попасть в Консерваторию. ...

В Консерватории были ребята с охотничьими ружьями. Стреляли дробью по спецподразделениям примерно в семидесяти метрах от нас. Но я их отогнал от окон, поскольку в ответ милиция стала бросать коктейли Молотова, чтобы сжечь единственное наше убежище. Дробь их только раздражала.

В то время я молился, чтобы на Майдане появились сорок автоматов. Прошло немного времени, и я понял, что многого прошу. Стал просить двадцать автоматов. И уже под утро 20 февраля приехал парень, принёс автомат Калашникова в сумке из-под теннисной ракетки и семьдесят пять патронов. ...

Стрелял я из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже. Оттуда чётко были видны милиционеры со щитами у стелы. Там за мешками с песком стояли человек двести, больше не помещались. Оттуда выдвигались штурмовые группы с помповыми ружьями. Стреляли по баррикадам в упор, нагло.

Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках.

Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано.

Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги. Я вышел из Консерватории и стал двигаться вдоль баррикад. Стрелял, создавая видимость, будто у нас двадцать-сорок автоматов. Просил ребят, чтобы они мне делали небольшую щёлку в щитах. Кому-то, может быть, это неприятно будет услышать… У них слёзы текли от радости. Они понимали, что без оружия мы не выстоим.

Дошёл до Дома профсоюзов, и там патроны кончились. Но "сарафанное радио" уже сработало, и милиция побежала. Бросали всё. Друг через друга ползли, как крысы".

Отметим, что позже в львовских СМИ со ссылкой на Бубенчика появились частичные опровержения этой информации - мол, все правда, кроме слов об убийстве. Однако в суд на издание атошник так и не подал, а статья до сих пор находится в доступе.

Что известно о Бубенчике

Иван Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.

В мирное время проживает во Львове

В 1987 году был призван в Вооруженные силы СССР, прошел школу военной разведки "Десна". Во время армяно-азербайджанского конфликта несколько месяцев находился в Нагорном Карабахе.

После Майдана Бубенчик вступил в качестве добровольца в батальон "Днепр-1", впоследствии стал рядовым Нацгвардии.

30 августа 2015 года в поселке Пески был ранен. Осколок попал в ребро, к сердцу не дошел. Бубенчик проходил лечение в Днепропетровском госпитале.

В ноябре 2015 года Иван Бубенчик стал командиром батальона "Запад-2".

Свои признания о стрельбе по сотрудникам МВД на Майдане он давал совершенно открыто. Очевидно, не опасаясь того, что его кто-то попытается привлечь к ответственности. Почему же сейчас это происходит?

Не исключено, что активизация следствия связана с процессом, который сейчас идет против Януковича и "беркутовцев" по расстрелам 18-20 февраля. Одна из основных позиций их защиты - то, что стрелять первыми начали сторонники Майдана, а их за это никто не судит. Получается избирательное правосудие. Вероятно, чтобы выбить этот аргумент власти и решили привлечь к ответственности как минимум одного майдановца. Тем более, он и сам не скрывал и даже гордился тем, что совершил 20 февраля 2014 года.