104 человека заболели корью в Ровенской области с начала текущего года по состоянию на 3 апреля.

Об этом "Украинским Новостям" сообщил представитель Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

По его словам, у 70% заболевших не было прививки от кори.

Среди заболевших 72 ребенка (18 из них заболели в возрасте 1-4 лет) и 32 взрослых.

Прогнозируется, что вспышка заболевания в Ровенской области продлится до мая.

Как сообщала "Страна", новая вспышка кори на Закарпатье, где зафиксирована еще почти сотня заболевших.

Мы писали, что Минздрав назвал области Украины, где люди больше всего болели корью.

Ранее стало известно, что число военных, госпитализированных с корью и ветрянкой, выросло в два раза.