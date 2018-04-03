Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили, где именно было произведено вещество, которым предположительно были отравлены Сергея и Юлию Скрипалей.

Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед сообщил, что это не входило в задачи экспертов. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы смогли идентифицировать яд как "Новичок", как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению", - заявил Эйткенхед.

В частности, по словам Эйткенхеда, правительство использовало данные разведки. Он добавил, что при производстве яда используются "крайне сложные методы", пользоваться которыми может только государство.

Эйткенхед отказался ответить, есть ли в распоряжении Портон-Дауна образцы яда, но отверг предположения, что при покушении было использовано вещество из лаборатории.

Он также заявил, что о существовании противоядия для "Новичка" неизвестно, и никакое такое вещество не было дано Скрипалям.

Великобритания обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Россию. По утверждению британских властей, именно в России был произведен яд "Новичок", который использовали при покушении.

Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном).

В МИД России утверждали, что источником яда могла стать одна из европейских стран.

Сергей Скрипаль - бывший сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку. Он был осужден в России за госизмену и в 2010 году выдан по обмену Великобритании. 4 марта 2018 года его отравили в Англии вместе с его дочерью Юлией, прилетевшей накануне из РФ.

Сергей Скрипаль находится в коме. Юлия Скрипаль, также находившаяся в критическом состоянии и без сознания несколько недель, в конце марта пошла на поправку.

Как сообщала "Страна", Юлия Скрипаль накануне отравления в Солсбери получила доступ к секретному счету умершего брата. Эта сумма досталась ему, после того как они с женой развелись и продали дом в Великобритании.

Также стало известно о новой версии отравления Скрипаля - гречка из России.