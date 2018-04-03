В немецком городе Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда метро, пострадали по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает издание RTL Next. Согласно информации, двое из пострадавших получили серьезные ранения.

Авария произошла в 15:30 по местному времени на станции метро Auf dem Damm. Оба поезда столкнулись "лоб в лоб". На данный момент причина аварии неизвестна.

Фото: rtlnext.rtl.de

"Мы сожалеем об этой аварии и желаем, чтобы все раненые быстро поправились", - сказал генеральный директор транспортной компании Маркус Виттиг, передает WAZ.

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