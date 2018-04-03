Во вторник, 3 апреля, неизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве. Об этом пишет KyivOperativ.

Отмечается, что нападение со взрывчаткой произошло около 17:20 на банковское отделение, расположенное на улице Николая Закревского, 51/2.

Согласно предварительным данным, мужчина забежал в отделение и бросил пакет, который и сдетонировал. Пока не известно, смог ли нападавший получить какую-то выручку.

Данных о пострадавших тоже пока не поступало. Сам злоумышленник сбежал с места событий до прибытия правоохранителей.

На видео с места происшествие видно работу полиции.

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