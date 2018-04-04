Компания Planet Labs опубликовала снимки Земли со спутника, но снятые под другим углом.

Об этом компания написала в своем блоге, передает УНН.

Снимки нашей планеты в вертикальном ракурсе, по мнению компании, выглядят больше как карты, а не как фотографии.

Компания Planet Labs, созданная в 2010 году командой бывших инженеров NASA, является одним из крупнейших мировых игроков в области дистанционного зондирования Земли. Компания специализируется на запуске в космос миниатюрных спутников – массой менее 10 кг.

Авторы решили изменить угол фотографий и показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны.

Возьмем, например, гору Фиц-Рой на границе Аргентины и Чили. На обычном спутниковом изображении понять рельеф и высоту позвоночника невозможно. Когда угол меняется, гора выглядит совсем иначе.

Фиц-Рой, Чили и Аргентина

Доха, Катар

Шанхай, Китай

Голубые горы, Австралия

Бора-Бора, Французская Полинезия

Вулкан Ключевская Сопка, Россия

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", вспышку для фотокамеры научили самостоятельно выбирать, куда лучше светить.

Отметим, что любители астрономии помогли профессионалам открыть новый тип полярного сияния.