Бывшие инженеры NASA опубликовали снимки Земли под необычным углом
Компания Planet Labs опубликовала снимки Земли со спутника, но снятые под другим углом.
Об этом компания написала в своем блоге, передает УНН.
Снимки нашей планеты в вертикальном ракурсе, по мнению компании, выглядят больше как карты, а не как фотографии.
Компания Planet Labs, созданная в 2010 году командой бывших инженеров NASA, является одним из крупнейших мировых игроков в области дистанционного зондирования Земли. Компания специализируется на запуске в космос миниатюрных спутников – массой менее 10 кг.
Авторы решили изменить угол фотографий и показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны.
Возьмем, например, гору Фиц-Рой на границе Аргентины и Чили. На обычном спутниковом изображении понять рельеф и высоту позвоночника невозможно. Когда угол меняется, гора выглядит совсем иначе.
Фиц-Рой, Чили и Аргентина
Доха, Катар
Шанхай, Китай
Голубые горы, Австралия
Бора-Бора, Французская Полинезия
Вулкан Ключевская Сопка, Россия
Фото: unn.com.ua
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