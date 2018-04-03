Генпрокуратура сообщила активисту Ивану Бубенчику о подозрении в убийстве двух правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Укринформ.

"Прокурор сообщил Ивану Бубенчику о подозрении в убийстве двух правоохранителей", - сказал он.

Теперь, по его словам, Печерский райсуд Киева избирает Бубенчику меру пресечения.

"Прокурор ходатуйствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточнил он.

Руководитель Департамента спецрасследований отметил, что Бубенчик на протяжении длительного времени отказывался приходить к следователю для участия в следственных действиях. В этой связи к нему применили привод для проведения следственных действий, а после этого прокурор сообщил ему о подозрении.

Как сообщалось, правоохранители задержали на границе во Львовской области активиста Евромайдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.