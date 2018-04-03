Боевые корабли ВМС Украины и Турции провели совместную тренировку типа PASSEX в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В северо-западной части Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Турецкой Республики провели совместную тренировку типа PASSEX. Основной целью мероприятия была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости подразделений", - сообщили в ВМС Украины.

На тренировку от украинской стороны были привлечены фрегат "Гетьман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой - корвет TCG "Buyukada" (F-152) и фрегат TCG "Salihreis" (F-246). Мероприятие проходило в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, прошли учения по связи и противовоздушной обороне. Кроме того, вертолет Ка-27пр совершил более 20 посадок на палубу фрегата "Гетьман Сагайдачный".

30 марта в порт Одесса с визитом в рамках учений ВМС Турецкой Республики "Морская звезда - 2018" зашли корабли "Salihreis" и "Buyukada". Во время мероприятия была проведена протокольная встреча командира похода, командиров кораблей и военного атташе Турецкой Республики с делегацией Военно-Морских Сил ВС Украины.

Представители двух флотов поблагодарили друг друга за многолетнее плодотворное сотрудничество и обсудили перспективные направления сотрудничества между военно-морскими силами.

Фото: mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", командование ВМС заверило, что военные катера из США уже на подходе. Американской стороне уже сообщено о готовности Министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях.

Отметим, что на военном объекте в Херсонской области произошла массовая драка моряков с гражданскими.