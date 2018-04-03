Подозреваемый в убийстве "беркутовцев" на Евромайдане активист Иван Бубенчик был задержан на украинско-польской границе на контрольном пункте пропуска "Шегини" в Львовской области.

Об этом он сказал в перерыве судебного заседания в Печерском районном суде Киева, где рассматривают его дело.

Бубенчик сообщил, что был задержан во Львовской области.

"Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру... У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад", - отметил он.

При этом подозреваемый отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве беркутовцев на Майдане.

"Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается", - заявил активист, добавив, что считает незаконным свое задержание.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению Ивана Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года и Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

Иван Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.

Сообщается, что в суде был объявлен перерыв до 21:00 вторника для ознакомления стороны защиты с материалами дела.

Напомним, ГПУ подозревает активиста Евромайдана в двойном убийстве и одном покушении на убийство.