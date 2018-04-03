Сегодня, 3 апреля курс гривны на безналичном рынке во вторник снизился на 9,5 копеек до 26,27 грн/$1 с 26,175 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,25-26,29 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 3 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3296 грн/$1 с 26,161 грн/$1. Торговый оборот составил $408,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $321,34 млн.

При этом на завтра, 4 апреля Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 17 копеек до уровня 26,329568 грн/$1 по сравнению с 26,160960 грн/$1 на 3 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.

Также доллар на межбанке опустили на 7 копеек и обвалили в обменниках.