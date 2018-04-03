Иракская авиакомпания Iraqi Airways начала выполнять рейсы по маршруту Багдад (Ирак) - Киев.

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Борисполь", официальная презентация рейсов авиакомпании Iraqi Airways состоится 10 апреля.

Первый рейс Iraqi Airways аэропорт "Борисполь" принял сегодня, 3 апреля.

Согласно информации в системе бронирования авиаперевозчика, рейсы будут осуществляться по вторникам.

Самолет будет вылетать из Багдада в 11:00 и прибывать в Киев в 14:40. В обратном направлении отправляться из Киева в 16:00 и прибывать в Багдад в 19:40.

Билет на вторник, 10 апреля, можно приобрести по цене 166 долларов в одну сторону.

Ранее "Страна" сообщала, что Госстат сообщил, в какие страны чаще всего ездили украинцы в 2017 году.

Также Ирак запретил международные авиарейсы в курдскую столицу после референдума.