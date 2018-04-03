Команда спецпрокурора Роберта Мюллера доказала в суде, что имела полномочия расследовать сотрудничество близкого к Трампу политтехнолога Пола Манафорта с правительством Украины времен Януковича.

Офис Мюллера представил судьям информацию о секретном поручении, которое позволяет расследовать "украинский" след деятельности Манафорта.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

"Специальный прокурор Роберт Мюллер получил секретное поручение с полномочиями расследовать работу бывшего председателя кампании Трампа Пола Манафорта на украинское правительство, в придачу к вероятному заговору с российской властью относительно вмешательства в выборы 2016 года", - сообщает американское издание со ссылкой на судебные документы.

При этом уточняется, что поручение было дано еще в августе прошлого года заместителем генерального прокурора Родом Розенстайном. Впоследствии, оно было рассекречено в суде стороной обвинения, то есть командой Роберта Мюллера. Это было сделано с той целью, чтобы "противостоять" аргументам адвокатов Манафорта, которые настаивали, что следствие не имело полномочий расследовать вопросы, не связанные с вмешательством России и выборы в США. Они подчеркивали необходимость изъятия этих обвинений по делу. Сам же Манафорт продолжает отрицать свою вину.

Таким образом, команда спецпрокурора Мюллера доказала в суде, что имеет широкие полномочия на проведение следствия в отношении связей Манафорта с украинским правительством времен Януковича.

Манафорту выдвинуты обвинения в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Ему также вменяют то, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Обвинения против Манафорта были обнародованы, в том числе, после того, как его деловой партнер Год Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и заговоре против США в деле о вероятном вмешательстве России в выборы президента США.

Как сообщала "Страна", Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям Мюллера. Его бывший партнер, Рик Гейтс, под давлением доказательств признал себя виновным на прошлой неделе и согласился сотрудничать со следствием, Полу Манафорту были выдвинуты новые обвинения.

Напомним, что в США завершили первое расследование по вмешательству России в выборы.