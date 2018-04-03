Синоптик Наталья Диденко показала, как выглядит на карте антициклон Клаус, который вытесняет из регионов Украины осадки.

Как сообщила она в Facebook он "организует везде солнце и повысит 4-го апреля температуру воздуха еще на несколько градусов. Можно уже завтра мокасины и кроссовки".

Однако, синоптик предупредила, что ночь и утро будут еще холодноватыми.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" опубликовала карту прогноза погоды на среду в Украине и и показала, как быстро весна шагает по регионам Украины Осадков в Украине не ожидается, будет много солнца. Разве утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснит.

Мы писали, что 3 апреля, весна наконец-то порадует украинцев тепло и солнцем.