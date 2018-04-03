Синоптик показала, как выглядит антициклон Клаус, который несет в Украину тепло и солнце
Синоптик Наталья Диденко показала, как выглядит на карте антициклон Клаус, который вытесняет из регионов Украины осадки.
Как сообщила она в Facebook он "организует везде солнце и повысит 4-го апреля температуру воздуха еще на несколько градусов. Можно уже завтра мокасины и кроссовки".
Однако, синоптик предупредила, что ночь и утро будут еще холодноватыми.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Ранее "Страна" опубликовала карту прогноза погоды на среду в Украине и и показала, как быстро весна шагает по регионам Украины Осадков в Украине не ожидается, будет много солнца. Разве утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснит.
Мы писали, что 3 апреля, весна наконец-то порадует украинцев тепло и солнцем.
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