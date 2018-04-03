Фракция "Самопомич" требует вызвать в парламент генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", заместитель председателя фракции "Самопомич" Егор Соболев на вечернем заседании Рады сообщил, что полиция задержала активиста Евромайдана Бубенчика.

По его словам, прокуратура просит избрать ему меру пресечения в виде ареста по подозрению в убийстве "беркутовцев" на Евромайдане.

"Я предлагаю парламенту немедленно вызвать к нам генерального прокурора Украины и министра внутренних дел, чтобы они пояснили нам и обществу, что происходит, и почему таким образом они видят сегодня правосудие", - сказал ЕСоболев.

После выступления народного депутата часть коллег из его фракции во главе с руководителем фракции Олегом Березюком, а также вице-спикером Оксаной Сыроид заблокировали трибуну парламента.

Сообщается, что к концу пленарного заседания председатель Рады Андрей Парубий высказал надежду, что "ситуация разрешится до вечера".

Он сообщил, что разговаривал с генпрокурором. По его словам, ходатайствует об аресте Бубенчика начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Напомним, активист Майдана Бубенчик признался в убийстве "беркутовцев".