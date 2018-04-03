В ходе торгов во вторник, 3 апреля акции технологического сектора США временно подешевели после критических твиттов президента Дональда Трампа об онлайн-магазине Amazon и амриканской Почтовой службе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент США в очередной раз обвинил Amazon в злоупотреблении почтовыми услугами.

"Я прав в том, что Amazon стоит огромных сумм денег Почтовой службе Соединенных Штатов, которая у нее на посылках. Amazon должна оплачивать эти затраты (дополнительно), а не возлагать их на американского налогоплательщика. Многие миллиарды долларов. Руководители почты и не подозревают (или все-таки подозревают?)!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Деятельность почты США долгие годы убыточна. Согласно американскому законодательству, у каждого гражданина должен быть доступ к почтовым услугам шесть дней в неделю. В 2013 году Amazon подписала соглашение с почтой о возможности доставки посылок и по воскресеньям и выручка почтовой службы в этом сегменте сразу начала расти, а убытки снизились.

Как отмечают эксперты, значительные финансовые проблемы американской почты во многом связаны с многомиллиардными пенсионными обязательствами, на которые Amazon никак не влияет.

Цены US Treasuries также снижаются, золото дешевеет.

По данным MarketWatch, президенты США с начала 1900-х годов не критиковали ни одну компанию и ни одного топ-менеджера столь яростно, как Трамп осуждает Amazon и ее основателя Джеффа Безоса.

Трамп ополчился на Amazon с декабря 2015 года, когда ее владелец Безос позволил себе ряд критически замечаний о нем. С середины 2017 года американский президент написал 13 твитов об Amazon, с прошлой недели атаки участились. В понедельник Dow Jones Industrial Average потерял почти 460 пунктов из-за очередных выпадов Трампа.

Во вторник падение фондового рынка, в т.ч. и NASDAQ, было недолгим, внимание инвесторов переключилось на позитивные новости об автопроме.

Однако эксперты считают, что пристальное внимание президента в ближайшее время продолжит оказывать понижательное давление как на Amazon, так и на отрасль в целом.

Как сообщала "Страна", основатель компании Amazon назван самым богатым человеком в мире. Большую часть состояния миллиардера составляют акции Amazon. В сезон распродаж в ноябре состояние Безоса выросло до $100 млрд.

Отметим, что в феврале богатейшие люди планеты потеряли $114 млрд после обвала фондового рынка в США.