Погода в Украине в среду, 4 апреля, будет по-настоящему весенней.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Весна действительно наконец вернулась после годичного перерыва домой и все вокруг нее сразу закрутилось, все забегали, проснулись - птички запели, цветы пробивают тяжелую землю, реки поднимаются, коты мяукают громче, людей с открытыми лицами на улицах больше. Завтрашний день в Украине будет теплым.

На Западе +17 +22 градуса.

На Севере +12 +17, в Сумской области +10 +13 градусов.

На Востоке +9 +13 градусов.

В Центре +14 +19 градусов.

На юге +9 +12 градусов, так близко еще холодные моря.

В Киеве 4-го апреля +16 +18 градусов.

Ближайшей ночью - холодненького 0 +5 градусов, на востоке -3 +3 градуса.

Осадков в Украине не ожидается, будет много солнца. Разве утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснит. Ночью и утром легкий туман добавит красоты еще сыроватой погоде".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптик показала на карте, где в Украине ждать дожди, а где - потепление.

Ранее мы писали, что Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.