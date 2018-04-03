Сегодня, 3 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия). Оттуда он отправится в коммерческий рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг, где на борт украинского лайнера загрузят какой-то товар, который отправится в Дамам, что в Саудовской Аравии, передает "5 канал".

Кроме этого, в апреле ожидается еще три коммерческих рейса украинского воздушного гиганта, но заказчика и грузы также держат в тайне.

Напомним, самый большой самолет в мире "Мрия" могут снова пустить в серийное производство.

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