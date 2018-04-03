Верховный Суд не удовлетворил жалобу прокурора на постановление апелляционного суда по обвинению двух лиц в совершении уголовного преступления в сфере наркооборота.

Постановление по делу № 751/7177/14 было вынесено в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда 21 марта 2018 года, пишет "Лига".

Приговором суда первой инстанции этих граждан признали невиновными в предъявленном обвинении и оправдали в связи с недоказанностью совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Постановлением Апелляционного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу прокурора исходя из следующего.

Обвинение этих граждан преимущественно основывалось на доказательствах, полученных в результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий в отношении других лиц и в ходе осуществления досудебного расследования в отношении другого лица.

В соответствии со ст. 257 УПК если в результате негласного следственного (розыскного) действия выявлены признаки уголовного преступления, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании определения следственного судьи, которое выносится по ходатайству прокурора.

Принимая во внимание отсутствие соответствующего определения следственного судьи в материалах уголовного производства, Кассационный уголовный суд согласился с выводом суда первой инстанции о недопустимости таких доказательств с учетом положений статей 86, 87 УПК и, соответственно, о недоказанности совершения уголовных преступлений.

В своем решении ВС привел несколько примеров из практики Европейского суда по правам человека.

В частности, при рассмотрении дела "Раманаускас против Литвы" ЕСПЧ отметил, что доказательства, полученные с помощью применения специальных методов расследования, могут считаться допустимыми при условии наличия адекватных и достаточных гарантий против злоупотреблений, в частности четкого и предсказуемого порядка санкционирования, осуществления соответствующих оперативно-следственных мероприятий и контроля за ними.

Верховный Суд подтвердил законность оправдательного приговора из-за недоказанности совершения преступлений в связи с тем, что доказательства, на которых основывалось обвинение, были получены с нарушением ст. 257 УПК.

Ранее "Страна" сообщала о похищениях, нападениях, пытках. Что говорится в докладе ООН по правам человека в Украине.

Также присяжные оправдали обвиняемого в похищения человека, которое назвали провокацией СБУ.