Какую погоду синоптики обещают украинцам в среду. Карта прогноза
В Украине в среду, 4 апреля, днем ожидается до 18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Осадки не прогнозируются.
"4 апреля в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и Сумской областях 0-3° мороза; днем 13-18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°", - говорится в сообщении.
Завтра в Киеве осадки не прогнозируются. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.
Фото: meteo.gov.ua
В среду во Львове сухо и солнечно. Температура ночью 3-5° тепла, днем 18-20°.
В ближайшие сутки в Одессе без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.
Завтра в Днипре без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 15-17°.
4 апреля в Харькове осадков не ожидаем. Температура ночью около 0°, днем 13-15° тепла.
В Карпатах в среду без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.
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