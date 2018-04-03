В Украине в среду, 4 апреля, днем ожидается до 18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Осадки не прогнозируются.

"4 апреля в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и Сумской областях 0-3° мороза; днем 13-18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°", - говорится в сообщении.

Завтра в Киеве осадки не прогнозируются. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

Фото: meteo.gov.ua

В среду во Львове сухо и солнечно. Температура ночью 3-5° тепла, днем 18-20°.

В ближайшие сутки в Одессе без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Завтра в Днипре без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 15-17°.

4 апреля в Харькове осадков не ожидаем. Температура ночью около 0°, днем 13-15° тепла.

В Карпатах в среду без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

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