Сотрудники Службы безопасности Украины задержали лицо, подозреваемое в организации совершения теракта возле телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Одессе, передает УНИАН.

"Теракт, нардеп Мосийчук. Да, новости есть. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации совершения этого террористического акта. На сегодняшний день могу со всей уверенностью сказать, что этот террористический акт нами во взаимодействии прокуратурой раскрыт", - сказал он.

По его словам, еще два человека, которые могут быть причастны к совершению теракта, "находятся на другой территории".

Председатель СБУ отметил, что во время обыска у задержанного нашли оружие. "В ходе проведенных обысков нами изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого лица к совершению этого преступления", - сообщил Грицак.

При этом он пообещал, что в ближайшее время состоится брифинг, на котором сообщат детали дела.

Вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо этого места. Взрыв квалифицировали как теракт.

Расследованием занималось Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы. Было установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

Ранее "Страна" сообщала, что Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в Крыму.

Также Мосийчук рассказал подробности о задержании организаторов взрыва у телеканала "Эспрессо".