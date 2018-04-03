В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отметили, что сейчас существует проблема с полноценным доступом к Единому государственному реестру деклараций, и пообещали устранить проблему до утра 4 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает Укринформ.

"Возникла проблема с публичной частью реестра, публичным поиском деклараций. Еще на прошлой неделе эта проблема иногда возникала, ведь когда человек заполнял декларацию, он сразу искал в реестре свою декларацию. Сейчас мы не уверены в природе этой проблемы, поэтому мы подготовили обращение к специалистам, администратору реестра с просьбой решить эту проблему", - сообщили в пресс-службе.

В НАПК добавили, что устранить проблему специалисты планируют до утра 4 апреля.

В то же время в Нацагентстве уточнили, что речь идет лишь о публичном поиске информации в реестре, и отметили, что такой поиск работает, однако пользователю нужно несколько раз формировать один и тот же запрос.

Ранее в НАПК сообщили, что начнут проверку е-деклараций топ-чиновников после Пасхи.

Также мы рассказывали, что 1 апреля в Украине завершилась подача е-деклараций, отчитались около миллиона чиновников.