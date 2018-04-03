Чемпион Украины Шахтер начал подготовку к матчу 26-го тура Премьер лиги с ровенским "Вересом".

Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

По индивидуальной программе работали утром, 3 апреля были задействованы Иван Петряк и Виктор Коваленко.

В свою очередь, ключевой футболист средней линии чемпионов страны Тарас Степаненко, травмировавшийся в матче с луганчанами, тренировался под присмотром клубных реабилитологов.

Паулу Фонсека выстроил тренировку таким образом: футболисты, участвовавшие в поединке с "Зарей", занимались в общей группе примерно час, после чего отправились на восстановительные процедуры и массаж, остальные получили дополнительную нагрузку в виде беговых упражнений, а также двусторонней игры на половине поля.

Как сообщала "Страна", Ващук рассказал, кто может помочь Динамо пройти Шахтер. Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук не остался в стороне и выдал свой прогноз на то, как будет протекать предстоящий поединок.

Отметим, что СМИ заметили Луческу в офисе президента Шахтера в Киеве.