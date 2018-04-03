Польский МИД возмущен сожжением польского флага перед посольством Польши в Киеве. В связи с произошедшим 2 апреля был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, говорится в заявлении польского МИД.

В частности, польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение по поводу демонстративного поведения участников протеста и отсутствия должного ответа со стороны украинских правоохранителей. В МИД Польши назвали это событие очередным инцидентом "с антипольским подтекстом" на территории Украины.

Как сообщала "Страна", ранее СБУ депортировала польского студента, который сжег герб Украины в камине.

Однако, потом мать поляка, который сжег тризуб в Тернополе, возвратила на место новый герб.

Мы писали, что в Польше ответили на идею сделать флаг ОУН-УПА государственным в Украине.