Задержанному участнику Евромайдана Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прокурора Департамента спецрасследований ГПУ Алексея Донского.

"Ему предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство. Преступление квалифицировано по ст. 115 - "умышленное убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса Украины. Хочу заметить, что это еще не обвинение, а подозрение. Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их совершил. А уже во время следствия будет выясняться, были ли обстоятельства, которые исключают виновность лица, или не были, по кому именно он стрелял, представляли ли эти лица опасность", - сказал Донской.

Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля в уголовном производстве об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.

Как сообщала "Страна", уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу.