Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело № 815/1216/16 о признании неправомерным бездействия коммунального предприятия, не предоставившего информацию, обязал предприятие ответить на запрос.

Постановление по делу №815/1216/16 (№К/9901/6779/18) было вынесено 14 марта, передает "Юрлига".

Ответчик - КП "Малиновский рынок" на официальном сайте Одесского городского совета сообщил о намерениях повысить тарифы на услуги, которые он предоставляет, в связи с увеличением плановых расходов на оплату труда.

Гражданин обратился в КП с информационным запросом о предоставлении информации об общем количестве и полном перечне работников предприятия с указанием их фамилий, имен, отчеств и занимаемых должностей.

В ответ истец получил письмо с отказом, мотивированным тем, что запрашиваемая информация не подпадает под действие Закона "О доступе к публичной информации".

Считая, что ответчик нарушил предписания ч. 5 ст. 6 указанного Закона, истец обратился в суд. Одесский окружной административный суд исковые требования удовлетворил. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске с мотивацией, что КП "Малиновский рынок" не финансируется из местного бюджета.

В кассационной жалобе истец просил отменить решение апелляционного суда и оставить в силе постановление суда первой инстанции.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, исходя из следующего.

Основателем КП "Малиновский рынок" является Одесский городской совет. Коммунальные предприятия созданы органом местного самоуправления на основе коммунального имущества и осуществляют свою деятельность от имени территориальной общины, а потому все доходы, которые коммунальные предприятия получили от своей деятельности, также являются собственностью территориальной общины, то есть бюджетными средствами (коммунальным имуществом).

При таких обстоятельствах КП "Малиновский рынок" является распорядителем информации относительно использования бюджетных средств, а в соответствии с Законом "О доступе к публичной информации" не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами.

Как сообщала "Страна", ранее коммунальные предприятия Украины собирались проверять на отмывку государственных средств.

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