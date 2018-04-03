Верховный суд Украины решил, что руководитель, обанкротивший предприятие, отвечает субсидиарно (дополнительно) по обязательствам предприятия.

Постановление по делу № 923/862/15 было вынесено в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда 30 января 2018 года, пишет "Лига".

При проведении ликвидационной процедуры по данному делу было выявлено отсутствие средств на счетах должника и отсутствие активов банкрота.

Суд первой инстанции при рассмотрении этого дела удовлетворил заявление ликвидатора о возложении субсидиарной ответственности на руководителя предприятия в связи с доведением до банкротства этого предприятия. Суд установил, что имущественные активы предприятия были отчуждены в результате решений и действий руководителя этого предприятия и хозяйственная деятельность предприятия приостановлена незаконным способом.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Верховный суд признал обоснованным такой вывод судов первой и апелляционной инстанций исходя из следующего.

Согласно части первой статьи 619 ГК договором или законом может быть предусмотрена наряду с ответственностью должника дополнительная (субсидиарная) ответственность другого лица.

Так, ч. 5 ст. 41 Закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" установлено, что при осуществлении своих полномочий ликвидатор имеет право заявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства.

Верховный суд пришел к выводу, что в случае банкротства должника по вине его учредителей (участников, акционеров) или других лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Такая ответственность возлагается в случае недостаточности имущества должника.

Также ВС отметил, что действующее законодательство не связывает возможность возложения субсидиарной ответственности на соответствующих лиц согласно ч. 5 ст. 41 Закона с обязательным наличием приговора (приговоров) в отношении таких лиц.

Субсидиарная ответственность - дополнительная ответственность, когда наряду с основным должником к ответственности привлекается и другое лицо.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд Украины решил, что к банкротам все равно можно подавать иски.

Также появились первые детали проекта Кодекса по процедурам банкротства в Украине.