Гражданин Турции госпитализирован 25 марта из-за травм, полученных в результате вооруженного налета на место его проживания в Энергодаре Запорожской области. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции области.

По данным ведомства, неизвестные с оружием ворвались в квартиру, избили иностранца, завладели его имуществом и деньгами, после чего скрылись.

"С телесными повреждениями мужчину доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

Полиция задержала по подозрению в нападении троих мужчин, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

Одного из задержанных суд арестовал, по двоим другим поданы ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения.

Как сообщала "Страна", на Крещение в центре Киева избили иностранца с фиолетовыми волосами.

Также мы писали, что в центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца.

А под Одессой мужчина с ножом и электрошокером залез в дом и ограбил иностранца.