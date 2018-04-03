Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы государственного заказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все поступающие могут просмотреть информацию о количестве мест для приема по госзаказу, которые сможет выделить каждый вуз на 2018 год.

Всего в документе представлена информация о программах бакалаврата и магистратуры из 161 вуза со всех регионов Украины.

"Это, в частности, лицензионный объем - сколько всего поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум - сколько минимум "бюджетников" должно быть на специальности, чтобы заведение совершило их набор", - сообщили в Минобразования.

В министерстве подчеркнули, что "пороги" максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами в связи с тем, что в Украине поступление на бакалаврат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу. В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.

Также в документе указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 – на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 – для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий.

Как сообщала "Страна", в 2018 году при поступлении на магистратуру места будут "идти за абитуриентом".

Также "Страна" писала о том, что изменится при поступлении в вузы в 2018 году. Одной из новаций вступительной кампании 2018 года станет сокращение количества заявлений, которые могут подать поступающие, с 9 до 7. Итак, согласно утвержденным Условиями приема, абитуриенты смогут подать до семи заявлений на бюджетный или региональный заказ не более чем на четыре специальности.