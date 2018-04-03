Главный бухгалтер и ее подчиненная кредитного союза (КС) во Львове похитили из кассы КС 593 тыс гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Работники Управления защиты экономики полиции во Львовской области установили, что главный бухгалтер учреждения, 44-летняя местная жительница вместе со своей 34-летней подчиненной, будучи материально-ответственными лицами, присвоили из кассы кредитного союза 593 тыс. грн и в дальнейшем скрывали нехватку денег.

"Злоумышленницам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - заявили в Нацполиции.

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