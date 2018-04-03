В "Киевэнерго" отключили отопление офиса "Нафтогаза" и еще 500 домов столицы
Во вторник, 3 апреля ПАО "Киевэнерго" отключило отопление в центральном офисе НАК "Нафтогаз Украины" и еще около 500 домов в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В "Киевэнерго" напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время.
Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.
2 апреля "Нафтогазе" обратился к "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в офисе компании, призывал украинцев присоединиться к их инициативе.
Мэр Киева Виталий Кличко 31 марта заверил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.
"Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.
Фото: facebook.com/kyivenergo
Как сообщала "Страна", отопительный сезон завершили в Каменском, Николаеве, Херсоне и Кривом Роге. В Херсоне отопление в медицинских заведениях города обеспечат автономные котельные.
Отметим, что киевлянам придется заплатить за поверку счетчиков горячей воды.