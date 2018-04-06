Украинцы могут окончательно прятать теплые зимние вещи. К нам пришло долгожданное весеннее тепло. "Страна" дает полный прогноз погоды с пятницы по понедельник - официальный выходной благодаря Пасхе, которую празднуют в воскресенье, 8 апреля.

Погода в Страстную пятницу

6 апреля ожидаются дожди в некоторых местах на западе и севере Украины. Температура воздуха из-за облачности и дождливости немного понизится. На востоке, части центральных областей и юге страны будет солнечно. По всей Украине ожидается до +14-17 градусов.

Так, в Киеве и на севере "Укргидрометцентр" прогнозирует 15-17 градусов тепла, на западе страны 12-14, на востоке 15-16 и почти так же в южныхобластях.

Сайт Gismeteo показывает на пятницу в Киеве пасмурную погоду, вечером возможен дождь, температура будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла.

"Синоптик" дождя не прогнозирует, а температура днем может быть чуть выше - до +18 градусов. В основном облачно.

Сайт Accuweather также предполагает дождь. Ночью прогнозируют всего 4 градуса тепла, зато днем до 18.

Погода в субботу. Благовещение

В субботу 7 апреля по всей Украине будет сухо. Температура в ночь с пятницы на субботу от +1 до +8, днем ​​от +13 до +17 градусов. В западных областях традиционно теплее, до 19 градусов тепла.

В Киеве Gismeteo обещает ясную погоду и похолодание - температура поднимется лишь до +11 градусов.

Сайт "Синоптик" обещает, что в этот день в Киеве небо будет ясным. Без осадков, до +12.

Accuweather также прогнозирует ясну солнечную погоду без дождей и + 12 градусов тепла.

Погода в воскресенье. Пасха

8 апреля в пасхальное воскресенье ночь будет прохладная, в районе +1…+4. Поэтому если вы идете на всенощную службу в церковь, одевайтесь потеплее. Уже днем солнце прогреет воздух, и температура увеличится до 14-18 градусов тепла. По всей Украине на Пасху будет очень солнечно, тепло и без осадков – в этом сходятся прогнозы всех крупных погодных сайтов.

Теплее всего будет на западе страны – к примеру, в Ужгороде около +19, прохладнее на востоке – там днем ожидается плюс 12-14 градусов. Таковы данные сайта Gismeteo.

Фото gismeteo.ua

А Укргидрометцентр еще более оптимистичен в своих прогнозах: в Ужгороде до 21 градуса тепла, в других западных городах 17-18, в Киеве около 17 градусов, на востоке страны также до +17.

Фото meteo.gov.ua

В столице "Синоптик" обещает в этот день солнечную погоду без осадков, температура от 6 градусов тепла утром до 13 днем.

Gismeteo обещает, что воздух в Киеве на Пасху прогреется до +14 градусов, весь день и ночью небо будет безоблачным.

AccuWeather в прогнозах еще оптимистичнее и предполагает 15 градусов тепла. Ясно, без осадков.

Такая же прекрасная погода сохранится и в понедельник 9 апреля, который также является выходным в Украине. В западной части температура воздуха будет до +21 градуса. На остальной территории страны от +15 до +19. Осадков не ожидается.

И уже со вторника снова похолодает, но ненамного – в среднем дневная температура в следующие три дня будет около 7-9 градусов тепла.