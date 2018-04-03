Активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, который рассказал об убийстве двух сотрудников "Беркута" во время событий Революции достоинства на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году, вручено подозрение о причастности к убийству.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам руководителя департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бубенчика доставили в Печерский райсуд Киева (на улице Крещатик) для избрания меры пресечения.

Напомним, в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

"Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.

Иван Бубенчик рассказал, как убил двух силовиков на Майдане в 2014 году Скриншот: Громадське Телебачення /Youtube

Напомним, ранее Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев". В феврале 2016 года дом Бубенчика во Львове обыскали.

Как сообщала "Страна", уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу.

Однако до сих подозрений никому не объявляли.

Также напомним, что после побега экс-президента Виктора Януковича 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещено преследование участников Революции достоинства.