Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит подозрение против Владимира Гуцуляка, который открыл дело на главу САП Назара Холодницкого.

Об этом сообщают Украинские новости.

По данным журналистов, готовятся материалы о подозрении Владимиру Гуцуляку, руководителю департамента по расследованию особо принципиальных дел в сфере экономики Генпрокуратуры по подозрению в незаконном обогащении.

Как сообщала "Страна", Холодницкий готов извиниться за антисемитские высказывания в своем кабинете, записанные на "жучок" в аквариуме.

Он просит о временной отставке, чтоб не мешать дисциплинарной комиссии разобраться с его делом. Производство в отношении него открыто по статье "разглашение данных досудебного расследования", что является легким преступлением.

Напомним, что Сытника, Холодницкого и Луценко завтра вызвали в Раду. За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.