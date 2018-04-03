В САП готовят "пидозру" Гуцуляку, открывшему в ГПУ дело на Холодницкого
Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит подозрение против Владимира Гуцуляка, который открыл дело на главу САП Назара Холодницкого.
Об этом сообщают Украинские новости.
По данным журналистов, готовятся материалы о подозрении Владимиру Гуцуляку, руководителю департамента по расследованию особо принципиальных дел в сфере экономики Генпрокуратуры по подозрению в незаконном обогащении.
Как сообщала "Страна", Холодницкий готов извиниться за антисемитские высказывания в своем кабинете, записанные на "жучок" в аквариуме.
Он просит о временной отставке, чтоб не мешать дисциплинарной комиссии разобраться с его делом. Производство в отношении него открыто по статье "разглашение данных досудебного расследования", что является легким преступлением.
Напомним, что Сытника, Холодницкого и Луценко завтра вызвали в Раду. За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.