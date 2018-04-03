Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц работает над созданием "Комиссии по примирению. Об этом стало известно во время круглого стола "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо" из заявления заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, сообщает УНН.

"У нас есть в министерстве проект, он пока на стадии разработки технического задания. Мы тоже понимаем всю важность сбора свидетельств, даже тех, которые в дальнейшем будут использованы не только в международных уголовных судах, но и во время работы так называемой комиссии по примирению, которая в будущем, по образцу Хорватии, я надеюсь, начнет работать в нашем государстве", - сообщил Тука и добавил, что пока неизвестно, какие будут источники финансирования этого проекта.

"У нас сейчас процесс формирования технических заданий для этого проекта продолжается. Пока, к сожалению, не могу сказать, откуда возьмутся источники его финансирования, потому что в бюджете такие деньги не предусмотрены, но я верю, что найдем такие средства", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Тука в прямом эфире признал, что если не было бы Майдана, не было бы и войны.

Также мы сообщали, что в Киеве назвали сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе.