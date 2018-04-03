Комитет по вопросам здравоохранения рекомендовал нардепам принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.

За соответствующий проект постановления авторства народного депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы проголосовали семь из 12 членов профильного комитета, передает LB.ua.

Согласно мнению инициатора проекта постановления, Супрун не имеет должного образования, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

По словам главы комитета Ольги Богомолец, "проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун отменила медицинскую карту ребенка для поступления в школу или детсад.

Также глава Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более полмиллиона долларов.